El Berguedà pel Sí es proposa omplir el Teatre Municipal de Berga, avui

La plataforma del Berguedà pel Sí celebra el seu acte final de la campanya per cridar a votar favorablement el dia 1 d'octubre en el referèndum d'autodeterminació convocat pel Govern català, avui, dimecres, a 2/4 de 8 del vespre al Teatre Municipal de Berga. Aquest no és un lloc triat a l'atzar. S'escau que aquest espai és un dels que tenen més capacitat de la ciutat: 700 butaques entre la platea i l'amfiteatre. Els promotors l'han triat perquè suposa un repte omplir-lo, oimés en un acte polític. El darrer que ho va aconseguir va ser el jutge Santiago Vidal, que hi va fer una xerrada el 16 de setembre del 2015, en la campanya de les eleccions del 27-S. En el seu moment, a principi dels 90, la Convergència del moment hi convocava el seus actes centrals de campanya per demostrar el seu poder de convocatòria.

El cartell d'avui és el següent: David Bonvehí, del PDECat; Antoni Castellà, de Demòcrates; Carles Mundó, conseller de Justícia; Pere Pugés, portaveu de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC); Sergi Rovira, d'Òmmium Cultural; i Montse Venturós, alcaldessa de Berga de la CUP. L'acte tindrà l'acompanyament musical dels Trumlaires