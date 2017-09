La candidatura de Barcelona a l'EMA es presentarà l'octubre

Espanya organitzarà l'octubre a Brussel·les una presentació pública de la candidatura de Barcelona per acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA), segons van informar ahir fonts del ministeri de Sanitat. «L'acte de presentació de la candidatura d'Espanya a albergar l'EMA es farà l'octubre», van confirmar les esmentades fonts. La institució va assenyalar que havia estudiat ahir com a possible data, però finalment «es va descartar per motius d'agenda» de la ministra, Dolors Montserrat, per la qual cosa «se celebrarà durant el mes d'octubre», van apuntar les fonts.