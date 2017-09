Donen 10 dies per entrar a presó als condemnats per l'assalt a Blanquerna el 2013

L'Audiència de Madrid ha notificat al líder de la Falange, Manuel Andrino, i a tres membres més de l'organització feixista que tenen 10 dies per ingressar voluntàriament a la presó. Estan condemnats per haver assaltat la seu de Blanquerna a Madrid durant la Diada del 2013. En total, hauran d'ingressar a presó fins a 14 persones, amb condemnes que van dels 3 anys i 11 mesos als 4 anys i 1 mes. Andrino i tres companys més han anat personalment a recollir la notificació del jutge.

A les portes de l'Audiència de Madrid, una seixantena de falangistes s'han concentrat per donar suport als seus companys. A la sortida, Andrino ha reconegut que entraran voluntàriament a la presó abans que s'esgotin els deus dies. "Avui la justícia s'ha convertit en injustícia, s'envia a la presó als patriotes mentre els que volen donar un cop d'estat a Catalunya ocupen càrrecs públics i desafien l'Estat amb total impunitat", ha manifestat Andrino a la sortida. Inicialment, l'Audiència els havia condemnat a penes d'entre 6 i 8 mesos, però el fiscal i també els advocats de la Generalitat van recórrer al Suprem, que va endurir les condemnes.

Aquest dimecres han començat a desfilar per l'Audiència de Madrid els primers condemnats per l'assalt de la Biblioteca de Blanquerna la Diada del 2013. Han de recollir la notificació que els informa que tenen 10 dies per ingressar voluntàriament a la presó. Un dels beneficis d'entrar pel seu propi peu fa que puguin escollir el centre penitenciari on complir la condemna. En cas que algú d'ells no es presenti, es dictaria una ordre de crida i cerca.

Les primeres citacions eren per al líder del moviment feixista a l'Estat, Manuel Andrino, i per a un altre dels condemnats, Jesús Fernando Fernández Gil (també de Falange). Tanmateix, han anat fins a les dependències judicials acompanyats de dos membres més del moviment per tal de rebre, tots junts, la notificació.

En els propers dies faran el mateix la resta de condemnats, fins a catorze. Inicialment, l'Audiència de Madrid els va imposar penes d'entre 6 i 8 mesos però el fiscal i també els lletrats de la Generalitat de Catalunya van recórrer al Suprem, que va endurir les penes. Els processats hauran de complir condemnes que van entre els 3 anys i 11 mesos (com és cas d'Andrino) a les més 4 anys i 1 mes (com és el cas de Fernández Gil).



Manifestació de suport



A les portes de l'Audiència de Madrid s'han concentrat una seixantena de persones amb banderes espanyoles, una senyera i lemes de la Falange. També una pancarta on es podia llegir: 'Defensem Espanya, Blanquerna absolució'. La policia estatal ha vigilat en tot moment que els manifestants no es moguessin de la vorera de davant l'edifici. També han cridat proclames com 'Glòria eterna als de Blanquerna' o 'La Constitució destrueix la nació'. La concentració s'ha produït sense incidents.

Andrino i la resta de membres de la Falange han estat rebuts entre aplaudiments. A la sortida, ja amb la notificació a la mà, el líder del moviment feixista s'ha dirigit als manifestants per comunicar-los que tenien 10 dies per entrar a la presó i per criticar l'actuació de l'Estat i de la justícia.

"Avui la justícia s'ha convertit en injustícia, s'envia a la presó als patriotes mentre els que volen donar un cop d'estat a Catalunya ocupen càrrecs públics i desafien l'Estat amb total impunitat", ha declarat Andrino, que defensa que aquell dia van fer "el que havien de fer" criticant que l'Estat "no hagi actuat abans per aturar els independentistes". "El que vam fer ho hauria d'haver fet l'Estat amb tot el seu aparell, però ara ja és tard i estem on estem", ha valorat.

L'advocat de la Falange, Félix Salmeron, va presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per als quatre membres del moviment però l'alt tribunal encara no s'ha pronunciat. Andrino ha reconegut que entraran voluntàriament a la presó perquè no fer-ho "seria una tonteria i fer un altre espectacle". D'altres condemnats (que no són de Falange) han demanat l'indult.