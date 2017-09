González veu una «crisi d'Estat» i compara el procés amb Veneçuela

L'expresident Felipe González va equiparar ahir el règim de Nicolás Maduro amb l'ultimàtum secessionista a Catalunya i va demanar «per favor» a les autoritats catalanes que tornin a la legalitat i posin fi a aquesta «perillosa aventura» que ha generat una «dramàtica crisi d'Estat». A l'assemblea general de Madrid Forum Empresarial, González va tenir també paraules per al Govern de Mariano Rajoy, a qui va sol·licitar que «compleixi la seva obligació». Segons va precisar, ell no hauria usat la via penal ni la via juridicoinstitucional i hauria optat per la via política i pels instruments que li dóna la Constitució per intentar solucionar el problema català.