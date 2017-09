L'ANC a Manresa diu que l'èxit dels actes pel sí ha superat les seves expectatives

Els darrers dies, l'ANC a Manresa, juntament amb la resta d'entitats i de partits que formen part de la plataforma Manresa pel Sí, ha viscut una activitat especialment frenètica. El seu coordinador, Antoni Bozzo, admet que tots els actes que han organitzat han superat les seves expectatives. I no s'ha acabat. Per a demà preveu convocar una nova encartellada pels carrers de la capital del Bages defensant el dret a decidir i a votar.

Quant a la possibilitat de repartir butlletes oficials per votar com va passar a Barcelona el cap de setmana passat, Bozzo diu que no ho tenen previst; ara bé, assegura que «si ens n'arriben farem el mateix que ells i en donarem a la gent que en vulgui perquè se les emporti a casa». De totes manres, l'encartellada preveu que no serà «tan massiva com la de diumenge, que ens va desbordar una mica».



Supervisió de les votacions

Al marge d'això, de cara a l'1-O, tenint en compte que no hi haurà apoderats de tots els partits per supervisar les votacions, que tindran com a responsables directes el president de mesa i dos vocals, membres de l'ANC tenen la intenció de fer aquesta tasca perquè tot es faci correctament i sigui «net».

El coordinador de l'entitat a Manresa destaca que «un dels objectius que teníem molt clars a Manresa pel Sí era, primer, treballar conjuntament per un objectiu, que era preparar-nos bé, fer la màxima activitat possible de cara a l'1 d'octubre i iniciar una campanya que fos potent i forta, i em sembla que aquests objectius s'estan complint la mar de bé». Com a exemple, posa «els últims esdeveniments que hi ha hagut a Manresa. La manifestació de dimecres passat va ser espectacular; mai no havia passat una cosa com aquesta a Manresa, i l'acte central de campanya de dissabte va ser immens. Omplir la plaça d'aquesta manera i veure el grau de participació de la gent va ser impressionant». A més a més, diumenge, en la crida per l'encartellada, van esgotar els 5.000 cartells de diferents mides i missatges que van posar a disposició de la ciutadania.

L'acte va finalitzar «donant consignes a la gent que tranquil·litat i bons aliments». En concret, detalla, «s'està transmetent a la gent que miri molt bé el lloc on ha d'anar a votar; se'ls diu que, a Manresa, no han de tenir cap problema perquè aniran als col·legis electorals de sempre, però que hi vagin el màxim d'hora possible. Es tracta que el dia 1 els carrers estiguin plens a vessar des de primera hora del matí i se'ls recomana que hi siguin de forma festiva amb la família durant tot el dia, i si hem de portar un entrepà i seure en qualsevol plaça, ho farem. Però, sense pressionar ningú, que és el nostre tarannà».



Cop de mà inesperat

Al seu entendre, «hi ha hagut una sèrie de circumstàncies [les diferents respostes de l'estat] que, entre cometes, ens han donat un cop de mà per motivar la gent, i això el que ha fet ha estat esperonar molt la gent. Les crides que hem fet han tingut una resposta molt forta perquè Manresa pel Sí s'ha entès com una cosa de ciutat i, la segona, és que hi ha hagut aquestes circumstàncies que han empès la gent a sortir al carrer, sempre de forma pacífica», remarca.