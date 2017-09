Macron proposa crear una força militar europea conjunta

El president francès, Emmanuel Macron, va proposar ahir crear una «força europea d'intervenció» militar que estigui a punt per actuar a l'inici de la pròxima dècada, com a base per a més cooperació en defensa i seguretat entre els països europeus. Macron va advocar així mateix per la formació d'una «fiscalia europea anti-terrorista» i d'una «força europea de protecció civil».