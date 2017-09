On votar pel referèndum: El Govern utilitza Telegram i Twitter per informar sobre els col·legis de l'1-O

El Govern de la Generalitat continua utilitzant les xarxes socials per informar als ciutadans sobre on votar pel referèndum de Catalunya. Aquest dimecres, el vicepresident, Oriol Junqueras, ha anunciat que s'ha habilitat un canal de Telegram i un compte de Twitter per consultar els col·legis de l'1-O. S'afegeix així a la informació facilitada els darrers dies pel President, Carles Puigdemont, en diverses piulades.





Com saber on votar pel referèndum a través de Telegram

I a Twitter, com es pot saber on votar?

Puigdemont informa sobre on votar per Twitter

https://hide.me/es/proxy

https://www.proxysite.com/

https://hidester.com/es/proxy/

No es poden posar límits a la democràcia: Consulta on votar l'#1Oct ?? Ves a una d'aquestes pàgines i introdueix https://t.co/jmza5vIwJC pic.twitter.com/9FN5AcyUo5 — Carles Puigdemont (@KRLS) 26 de setembre de 2017

El canal deobert per la Generalitat de Catalunya permet introduir el DNI i la data de naixement per consultar el local de votació: "T'ajudaré amb qualsevol dubte de cara al referèndum de l'1 d'octubre", diu el missatge automàtic en activar el xat.En el cas de la xarxa de l'ocell blau, l'usuari a Twitters'ha creat per resoldre el dubte a través de missatge directe.A més, el propi Junqueras ha piulat que s'ha creat l'adreça de correu electrònic onvotar@garantiesreferendum.net per atendre "problemàtiques concretes".Paral·lelament, es pot seguir trobant la informació sobre els col·legis electorals en diferents webs. El President va utilitzar una piulada aquest dimarts per anunciar una fórmula per burlar el veto de les operadores telefòniques . Primer cal accedir a un proxy clicant, per exemple, en algun d'aquests enllaços que apareixen en el tuit de Puigdemont.A continuació, cal introduir el text bit.ly/OnVotar a la caixa on demanen escriure la url o la direcció web. També hi ha altres accessos directes actius, el més irònic d'ells: www.piolin.cat. Altres són piolin.lol i guardiacivil.sexy.