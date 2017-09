Les ONG denuncien que l'Estat ha incomplert l'acollida de refugiats

Ahir, el dia que vencia el termini que es van donar els estats europeus de dos anys per complir amb les quotes de reubicació i reassentament de refugiats, diverses ONG van acusar de l'incompliment d'aquests contingents el govern central, que va reconèixer no estar «satisfet», tot i que té la «consciència molt tranquil·la».

Espanya va assumir l'acollida de 17.337 sol·licitants d'asil i refugi, dels quals n'ha traslladat 1.983. D'aquesta xifra, va acceptar el trasllat des de Grècia i Itàlia de 9.323 refugiats en un compromís d'obligat compliment, dels quals n'han arribat 1.279. En un segon acord, els països europeus es comprometien a reassentar refugiats que fa anys que viuen en camps habilitats per l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats en països com Líban, a més de migrants que són a Turquia. Espanya va acordar portar-ne 1.449 i n'han arribat 704. Unes xifres que van denunciar ahir Amnistia Internacional i Xarxa Solidària al Congrés amb l'objectiu que els dirigents polítics no oblidin els refugiats. Va ser el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, qui va reconèixer que l'executiu «no està satisfet» amb el grau de compliment respecte a l'acollida de refugiats, si bé va remarcar que s'han posat en marxa tots els mecanismes previstos per la UE per complir les quotes.

«Des del primer moment, el govern està fent tots els passos per poder dur a terme aquests compromisos, però per causes alienes ha estat impossible complir-los», va dir Zoido al Senat.