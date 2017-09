El pastisser de Berga de les xocobutlletes fa un Piuet dolç i en vol la llibertat

El pastisser Albert Dorna, de la Dolceria Pujol de Berga, ha demanat la llibertat del Piolín d'una manera molt dolça. Dorna, autor de les populars paperetes de xocolata, torna a reproduir l'actualitat del procés amb ironia i imaginació. Després que el ministeri de l'Interior decidís engabiar el graciós ocellet de la Warner del vaixell de la policia amarrat al port de Barcelona, el pastisser berguedà ha decidit crear un Piolín de xocolata amb el lema que més corre per les xarxes, #freepiolin (Piuet en català). Dorna ha reproduït fidelment aquest ninotet que ha estat triat per il·lustrar les ironies que li dediquen les xarxes socials. De fet, primer el ministeri va decidir tapar l'ocellet i els seus amics amb lones verdes per una banda, però després les va treure i ho va deixar com estava.