Ponsatí diu als directors d'escoles 'no tenen cap responsabilitat' en l'1-O

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha assegurat que els directors dels centres no han d'assumir cap responsabilitat de cara al referèndum de l'1 d'octubre i ha reiterat que el Departament té les claus de tots els centres. "Alguns d'ells potser són voluntaris i com a tals potser participaran a les meses o en alguna altra activitat d'organització del referèndum però en tant que directors dels instituts no tenen cap responsabilitat", ha subratllat aquest dimarts a la nit en declaracions al canal 324 la consellera, que ha assegurat que des del Departament "no s'ha donat cap instrucció" a cap centre sobre el referèndum.

La consellera ha admès que la situació "no serà gens senzilla" i ha demanat que "si hi ha persones que són als centres educatius durant aquest cap de setmana, que, sisplau, siguin molt cíviques, que vagin molt amb compte amb el mobiliari i el material".

Ponsatí ha volgut deixar clar que l'ordre de la Fiscalia Superior de Catalunya de precintar els col·legis electorals "no té cap fonament jurídic" i ha afegit que Romero de Tejada "està violentant l'estat de dret amb aquestes ordres". La consellera ha subratllat que el referèndum "és legal" i, per tant, ha dit, "amenaçar persones que hi puguin participar, de forma directa o indirecta, és assetjament". El que està passant és clarament 'bullying' de les institucions de l'Estat en contra dels ciutadans pacífics i democràtics de Catalunya", ha insistit.

Per la seva banda, els sindicats dels treballadors públics han demanat a al Departament d'Ensenyament protecció jurídica, especialment per als directors dels centres educatius