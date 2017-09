El PP justifica l'allau de policia per la «violència» a Barcelona

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va justificar l'enviament per part del ministeri de l'Interior de milers de policies a Catalunya per la necessitat de «reforçar la seguretat» davant «una amenaça que s'ha manifestat de forma violenta als carrers de Barcelona». Va citar com a exemple una suposada «violència contra la Guàrdia Civil» i «l'assetjament a la justícia».

«El que es fa senzillament és reforçar aquesta policia judicial amb objectiu de garantir la seguretat del conjunt dels ciutadans, el respecte i el compliment de les lleis», va afirmar Hernando en declaracions al Congrés. El dirigent popular va insistir que cal que els independentistes «suspenguin aquesta bogeria» del referèndum, que va vincular a «moviment totalitaris» que es basen en la «confrontació socia».

D'altra banda, Hernando va advertir el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no pot ser «equidistant» amb el govern central i la Generalitat en reclamar diàleg sobre Catalunya, perquè no hi pot haver equidistància amb qui compleixen la llei i qui la «violen». Hernando va enviar aquest missatge a Sánchez després que el secretari general socialista insistís ahir a reclamar diàleg per resoldre el problema català i «mesura» al Govern central i a la Fiscalia.