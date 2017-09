El PSC a Manresa envia un correu als treballadors de l'Ajuntament

El president del Grup Municipal del PSC a Manresa, Felip González, ha enviat un correu a tots els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Manresa. Els explica que ho fa «perquè, pensem, s'ha d'informar» per tal que «cadascú pugui prendre les seves decisions amb tota la informació».

En el correu hi relata que «en el darrer ple municipal l'alcalde de Manresa va donar compte del document que havia signat el dia 7 de setembre de suport del nostre Ajuntament a la convocatòria de l'1-O», i que el Grup Municipal del PSC «ens vam cenyir a demostrar que l'esmentat document no era un decret, ni una resolució, sinó una declaració sense cap efecte legal. I no ho és perquè el document en qüestió no té ni el 'dóna fe' del Secretari General de la Corporació ni està inscrit en el llibre de resolucions de l'Ajuntament. Per tant, el presumpte decret no és un decret; i no pot tenir –ni tindrà– cap conseqüència jurídica per a l'alcalde». I afegeix que, «de fet, el mateix alcalde, en una declaració (llegida) al ple (i que podeu consultar al web municipal), va reconèixer el que el grup del PSC ja havíem demostrat: que 'el decret és una declaració política, sense cap efecte jurídic', va dir. I que ho havia fet així per no 'posar en risc els treballadors municipals'». Comenta que «també vam donar lectura al ple de les conclusions d'un informe del Secretari General (el garant de la legalitat de tots els actes del nostre Ajuntament), en el qual exposa les possibles conseqüències de no fer cas de les providències del TC 'que són d'obligat compliment per a qualsevol autoritat i funcionari públics, sense necessitat que siguin notificades personalment'».



Les institucions i la llei

Remarca que, «com no podia ser d'una altra manera, reconeixem el dret de qualsevol persona (també dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament) a defensar el que cregui més convenient. Sempre estarem al costat de la defensa de les nostres institucions però, també, alhora, que les nostres institucions no se situïn mai fora de la llei».

El correu acaba dient que «és cert que les forces polítiques independentistes són avui àmpliament majoritàries al ple. Potser vostè, que ara llegeix aquest missatge, també sigui independentista. I ho respectem. Però això no treu que, pensem, s'ha d'informar a tots els treballadors i treballadores del nostre Ajuntament –i això és el que estem fent– per tal que cadascú pugui prendre les seves decisions amb tota la informació».