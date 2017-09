Referèndum 1-O: El TSJC ordena impedir l'obertura de tots els col·legis electorals

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia espanyola que "impedeixin, fins l'1 d'octubre, la utilització de locals o edificis públics per a la preparació de la celebració del referèndum", i el mateix diumenge que "impedeixin la seva obertura, procedint, en el seu cas, al tancament de tots aquells que s'haguessin arribat a obrir".

Igualment, també ordena impedir l'activitat o obertura dels establiments públics que s'usin com a infraestructura logística o de càlcul, com els centres de processament, recepció, recompte i gestió de vots. Amb aquesta ordre, la magistrada que instrueix la causa contra el Govern, dona cobertura judicial a la instrucció feta aquest dimarts per la fiscalia, a qui ordena, a més, que cessi qualsevol "diligència, actuació i instrucció" que realitzés en relació a aquests fets.