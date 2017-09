El regidor de Sant Joan Jordi Pesarrodona rep amenaces d'arreu de l'Estat espanyol

arxiu particular

Pesarrodona i un guàrdia civil arxiu particular

El regidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona ha denunciat als Mossos d'Esquadra «la persecució i les amenaces» que ha rebut després que es fes viral a les xarxes socials una imatge on apareixia amb un nas vermell de pallasso, al costat d'un agent de la Guàrdia Civil davant el departament de Governació, a Barcelona. L'acció del santjoanenc, que està vinculat al món de la cultura i és actor de carrer, va servir per protestar pacíficament pels escorcolls i les detencions de càrrecs de la Generalitat de Catalunya que va fer la Guàrdia Civil el dimecres 20 de setembre i per l'onada de repressió de l'Estat espanyol pel referèndum de diumenge, 1 d'octubre.

La fotografia es va convertir ràpidament en una de les imatges més icòniques de l'independentisme. A través de les xarxes va rebre l'escalf i l'admiració pel gest que va fer per part de moltes persones però també li ha costat un seguit d'insults i amenaces provinents d'arreu de l'Estat espanyol i de Catalunya.

El santjoanenc ha estat en el punt de mira per part de mitjans de comunicació nacionalistes d'extrema dreta com Dolça Catalunya, Periodista Digital i ESdiario. Aquestes plataformes digitals han qualificat l'acció del regidor d'acte que buscava «provocar la violència» i li han retret una vella polèmica sobre si cobrava per fer cerimònies de casaments.

Aquests mitjans també van subratllar que havia estat militant, entre els anys 1977 i 1980 de Fuerza Joven, les joventuts de Fuerza Nueva, un partit polític espanyol d'extrema dreta, informació que és una autèntica «difamació», segons va assegurar el polític santjoanenc.

Des que la fotografia es va fer viral, Pesarrodona ha rebut un linxament mediàtic i ha presentat la denúncia perquè s'estudiïn les amenaces.