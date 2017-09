Trapero sí que anirà avui a la reunió dels comandaments policials

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, anirà a la reunió de comandaments policials que la Fiscalia ha convocat per a avui per tal de coordinar les actuacions policials encaminades a impedir la celebració del referèndum sobre la independència de Catalunya previst per a aquest diumenge que ve, 1 d'octubre.

Trapero, que dilluns va enviar el seu número dos a la reunió de coordinació celebrada a la delegació del govern espanyol, sí que té previst anar avui a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya. A més d'ell, a la reunió hi ha convocats el director del gabinet de coordinació de la Secretaria d'Estat de Seguretat, Diego Pérez de los Cobos, al qual la Fiscalia ha ordenat coordinar el dispositiu policial de l'1-O, així com també Sebastián Trapote, cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Ángel Gozalo, comandant de la Guàrdia Civil a Catalunya, i Evelio Vázquez, cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La reunió se celebrarà l'endemà que Trapero presentés un escrit a la Fiscalia per oposar-se a la seva decisió de deixar en mans de Pérez de los Cobos la coordinació del dispositiu policial de l'1-O i garantir que els Mossos d'Esquadra ja disposen d'un pla d'actuació per impedir la celebració del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional espanyol.

En l'escrit dirigit al ministeri públic, els Mossos d'Esquadra demanen a la Fiscalia que insti a convocar la comissió de Coordinació Policial de Catalunya, que és un comitè de coordinació permanent entre els cossos de seguretat de l'Estat i la Generalitat de Catalunya que depèn de la Junta de Seguretat de Catalunya.