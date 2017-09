Trump diu davant Mariano Rajoy que «m'agradaria que Espanya seguís unida»

El president nord-americà, Donald Trump, es va pronunciar ahir a favor de la unitat d'Espanya, tot i que va apuntar que «ningú no sap» si els catalans «votaran». «Crec que Espanya és un gran país i hauria de seguir unit. Ningú no sap si es votarà. El president diria que no es votarà, però crec que la gent estaria molt en contra d'això», va afirmar. En aquest sentit va insistir que personalment li agradaria que Espanya «seguís unida». Segons Trump, seria «una bajanada» que el poble de Catalunya marxés d'Espanya. «Crec que la gent de Catalunya parla d'això des de fa un quant temps, estimen el seu país, estimen Espanya, i no crec que en marxin», va apuntar abans d'insistir que vol una «Espanya unida».

Trump va fer aquestes manifestacions en una roda de premsa conjunta amb el president espa-nyol, Mariano Rajoy, a la Casa Blanca. El mandatari nord-americà va assegurar que ha seguit el desenvolupament dels esdeveniments a Catalunya. «Crec que la gent de Catalunya, he parlat d'això durant molt de temps, però m'hi jugo alguna cosa que si tinguessin números acurats i enquestes acurades, trobaríeu que s'estimen el seu país, estimen Espanya, i no en marxarien», va dir. En aquest sentit va insistir que ell «simplement» està «a favor d'una Espanya unida». «Ho dic com a president dels EUA, com algú que sent un gran respecte pel vostre president i també, de debò, un gran respecte pel vostre país», va dir. «Crec que la gent de Catalunya es quedaria a Espanya, seria estúpid no fer-ho, perquè estem parlant d'un país realment bonic i amb molta història», va concloure Trump després de respondre dues preguntes sobre aquesta qüestió en una roda de premsa marcada per Corea del Nord i Puerto Rico.

Per la seva banda, Mariano Rajoy va insistir que el referèndum «no es pot celebrar» i que fer una declaració unilateral d'independència des del Parlament seria «un disbarat». El president espa-nyol va assegurar que l'1-O hi pot haver «molt de soroll» però «no un referèndum vàlid, democràtic i amb garanties», i es va mostrar esperança que s'obrirà una «nova etapa on prevalgui el sentit comú».

El president espanyol també va descartar la convocatòria d'unes eleccions anticipades fruit de la impossibilitat d'aprovar els pressupostos de l'Estat per al 2018. De moment, va afirmar que només s'ha «endarrerit una mica» la presentació dels pressupostos. «Estem parlant amb diferents forces polítiques i no crec que tinguem cap problema», va dir. En tot cas va apuntar que convocar unes eleccions anticipades «no és al meu horitzó».

L'executiu espanyol havia anunciat que la qüestió catalana quedaria fora de la conversa entre els dos mandataris. Segons la Moncloa, perquè els EUA ja han deixat clar en les últimes jornades el seu suport a la unitat d'Espanya després que el secretari de Defensa dels EUA, James Mattis, traslladés a María Dolores de Cospedal la posició del seu govern en aquesta qüestió. La realitat, però, és que la portaveu del Departament d'Estat, Heather Nauert, s'ha pronunciat en un sentit molt més ambigu en les últimes jornades. El 14 de setembre va afirmar que el govern dels Estats Units «treballarà» amb el «govern o entitat» que surti del referèndum de l'1-O. La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va refermar dilluns aquesta posició.

El 15 de setembre del 2015, en una reunió amb el rei Felip VI, l'exmandatari Barack Obama va expressar el «compromís» del seu país a «mantenir una relació amb una Espanya forta i unificada». Unes paraules que Moncloa va relacionar ràpidament amb el procés independentista.