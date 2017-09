Ultimàtum d'Iraq als kurds per recuperar el control d'aeroports i passos fronterers

El primer ministre iraquià, Haidar al Abadi, va anunciar que prohibirà els vols amb sortida i arribada al Kurdistan, si el govern local no lliura el control dels aeroports a les autoritats centrals en un termini de 72 hores, així com el dels passos terrestres que porten a aquesta regió. En roda de premsa a Bagdad, Al Abadi va dir que el Consell de Ministres va decidir «prohibir els viatges nacionals i internacionals cap i des del Kurdistan si no sotmeten (els kurds) els aeroports al control del govern federal». Per la seva banda, el govern kurd va oferir diàleg a l'iraquià.