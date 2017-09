Vaga general a Catalunya: els sindicats volen protestar contra la «supressió de drets civils» paralitzant el país

La vaga general plana sobre l'economia de Catalunya davant la negativa de l'estat espanyol de celebrar el referèndum el proper 1-O. Paral·lelament a les mobilitzacions al carrer, algunes entitats i sindicats comencen ja a preparar una jornada d'aturada general per protestar per la «supressió de drets civils» i la intervenció de l'economia i les institucions catalanes. La convocatòria de vaga plana sobre el futur pròxim i suposaria la paralització del país.

Una vaga general en resposta a les «agressions als drets civils»

La UGT creu que una vaga general podria no funcionar i demana serenitat

Els sindicats demanen al Govern que garanteixi la màxima seguretat jurídica per als responsables dels centres l'1-O



Fachín contempla la vaga general com a possible reacció

Demòcrates creu que anunciar vaga general seria acceptar que no hi haurà 1-O

El sindicat minoritariproposarà a altres sindicats minoritaris (IAC, CSC i COS, entre altres) i diferents entitats socials la convocatòria d'una vaga general per al 3 d'octubre com resposta a les agressions als drets civils i democràtics que viu la societat civil catalana per part de l'Estat.El comitè confederal de laha donat suport en aquesta convocatòria amb un suport de prop del 70% de la militància, segons ha explicat a l'ACN Òscar Murciano, secretari d'Acció Social de la CGT de Catalunya.que s'estan experimentant aquests últims dies a Catalunya, rebutjar la presència de cossos policials i militars en molts llocs de treball i la derogació de les reformes laborals del 2010 i del 2012.La CGT espera que altres sindicats com la IAC, la intersindical CSC (Confederació Sindical de Catalunya), i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) donin suport en aquesta iniciativa que ja es va defensar en una reunió que es va fer la setmana passada en una sala del despatx del Col·lectiu Ronda i on van participar aquests sindicats i altres entitats socials.Aquest dimecres el vespre aquests sindicats i altres entitats socials mantindran unaa tots els sectors productius.Tanti han impulsat la constitució de la 'Taula per a la Democràcia' que es presentarà aquest dimecres al migdia i on participen la majoria d'entitats socials catalanes com l'ANC, Òmnium, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), la Federació d'Assemblees de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), la Federació d'organitzacions per la justícia global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Pagesos.El secretari general de la UGT de Catalunya,, ha assegurat avui que la convocatòria ara d'una vaga general contra l'actuació del Govern corre el risc de no funcionar per la reticència del sector de la indústria i ha demanatperquè "no es tracta d'una costellada".En una entrevista a TV3 de la vaga general, però ha advertit que "es tracta d'alguna cosa molt seriosa", pel que considera que hauria de ser presa en consideració i decidida de manera conjunta per una àmplia representació de la societat civil catalana.El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros (esquerra).Els sindicats han demanat al Govern en una reunió dimarts a la tarda que en les properes hores, amb especial referència als responsables dels centres educatius, de cara al referèndum previst per l'1 d'octubre. CCOO, UGT i IAC han mantingut una reunió de prop de dues hores amb la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i la d'Ensenyament, Clara Ponsatí, per exigir-los "garanties jurídiques, cobertura i assessorament" per als directors dels centres, ha explicat el portaveu de la IAC.Aquest dimecres el vespre aquests sindicats i altres entitats socials mantindran una nova reunió on la CGT presentarà aquestaa tots els sectors productius.El secretari general de Podem Catalunya,, ha defensat que el resultat que surti del referèndum de l´1-O sigui reconegut políticament si hi ha una alta participació, tot i que jurídicament no acabi sent vinculant. Si l´escenari de diumenge vinent acaba amb l´Estat impedint que físicament es pugui votar i no se celebri l´1-O,. "Correspon a les organitzacions sindicals plantejar-la. El lideratge ha de ser seu. Però en una situació de no poder votar o de gran tensió, les vagues generals històricament han estat una eina per defensar drets i conquerir-los".El líder de Demòcrates,, ha afirmat avui que anunciar ara, cosa que descarten perquè creu que l' 1-O "els ciutadans podran votar", malgrat que el referèndum està suspès cautelarment pel Constitucional.En un acte per demanar el 'sí', Castellà ha reaccionat així al posicionament de la CUP, que advoca per convocar una vaga general el dia 3 per defensar "la nova república catalana" i deixar enrere "aquest estat d'excepció encobert que ja patim".El dia del referèndum -convocat per la Generalitat i suspès pel Tribunal Constitucional-, "els ciutadans podran exercir el seu dret a vot", ha asseverat Castellà, per la qual cosa la vaga general, que de fet ja ha estat convocada pel sindicat CGT, no té sentit plantejar-la.Pla mig del portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà