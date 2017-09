El violador del cúternega les acusacions i assegura que anava drogat

El conegut com a «violador del cúter» va negar ahir haver agredit sexualment quatre joves, dues d'elles menors d'edat, entre el juliol del 2013 i el setembre del 2014, delictes pels quals la Fiscalia demana 56 anys de presó, i només va reconèixer haver forçat fel·lacions en dos dels casos i quan anava drogat.

L'acusat, Diego R., va declarar ahir en l'arrencada del judici oral, que se celebra al Palau de Justícia de Barcelona, on es va mostrar en tot moment capcot i va negar haver amenaçat les víctimes amb un cúter o una altra arma blanca.

Diego R., al qual s'acusa d'haver agredit sexualment quatre dones a Barcelona, dues d'elles de 14 anys, només va admetre haver demanat fel·lacions a dues d'elles, que tenien 27 i 14 anys en el moment dels fets, i va afirmar que no es va adonar que aquesta última era menor perquè «havia consumit metamfetamina».

No obstant això, la primera de les testimonis que va declarar, precisament la que tenia 27 anys en el moment dels fets, va relatar com l'agressor va cridar i la va amenaçar amb un cúter per forçar-la a fer-li una fel·lació.

Les quatre agredides van demanar declarar per videoconferència i evitar qualsevol confrontació visual amb l'acusat, atès que gran part d'elles segueixen patint seqüeles psicològiques arran de les agressions. En la seva declaració, Diego R. va rebutjar que ataqués les joves buscant satisfacció sexual, sinó que no tenia una intenció concreta. «No era jo», va afirmar.