Arriben els primers membres de la delegació internacional que faran seguiment de l'1-O

La diputada Martina Anderson, presidenta de la delegació del partit irlandès Sinn Féin al Parlament Europeu, i la també eurodiputada i companya de partit Lynn Boylan, ja són a Barcelona, on participaran diumenge com membres de la delegació parlamentària internacional que farà el seguiment del referèndum. En un vídeo penjat pel partit aquest dijous a Twitter, Anderson anuncia des de l´Aeroport del Prat l´arribada de la delegació per seguir la votació de l´1-O. En el vídeo explica que se sent "absolutament honrada" per tenir el "privilegi" de ser una de les persones que integren la delegació internacional. A més, també les acompanyen altres membres del partit. "Tenim la intenció de testimoniar en persona el que hem vist aquests dies a través de les pantalles. Fins ara ha estat una marató de mobilitzacions, no només a Barcelona sinó a tot el territori", afirma. Recorda que el 80% de la població vol exercir el dret a decidir diumenge i envia un missatge de solidaritat internacional amb els catalans. "Som aquí per demostrar que això és important", afegeix. Prop d´una desena d´eurodiputats es troben entre els membres de la delegació internacional de l´1-O.