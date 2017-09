El bisbe de Solsona anirà a votar l'1 d'octubre i lamenta que s'impedeixi el dret a l'autodeterminació

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha fet públic en una glossa la seva intenció d'anar a votar diumenge "si hi ha urnes". La carta, que porta per títol 'Aniré a votar' i que adreçarà als seus fidels diumenge, considera injust que es negui a Catalunya l'exercici de l'autodeterminació, un "dret inalienable de tota nació" i que una "gran majoria social vol exercir".

La societat, continua, està defensant el referèndum "contra tots els atacs imaginables" i Puigdemont, Forcadell, els consellers, alts càrrecs de la Generalitat, diputats i alcaldes estan "arriscant" la seva llibertat, carrera i patrimoni per oferir "per primera vegada a la història l'oportunitat d'exercir-lo". Malgrat tot, creu que és possible que no reuneixi "les condicions internacionalment establertes per al seu reconeixement"

El cap de l'església de Solsona comença la missiva afirmant que creu necessari recordar la doctrina social de l'església sobre el dret a l'autodeterminació i a la independència dels pobles i nacions i revela el seu discerniment i la seva decisió.

Just després, copia una selecció de textos de Pius XII, Pau VI, Joan Pau II en què es defenen aquests drets.