Bombers de Barcelona s'ofereixen per fer de cordó de seguretat

Els Bombers de Barcelona s'han ofert a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per fer de cordó de seguretat per garantir el desenvolupament pacífic dels actes que convoqui l'ANC per a l'1-O. La decisió forma part d'un manifest «contra els atacs als drets fonamentals» que els Bombers de barcelona van acordar en una assemblea. El manifest acorda també «impugnar judicialment l'ordre del servei que limita els drets d'expressió i manifestació» del cos, i crear una caixa de resistència en previsió de futures sancions als bombers. Els bombers també asseguren que assistiran «conjuntament en manifestacions i concentracions unitàries identificats com a bombers», i mantindran els missatges en suport a la «democràcia» i els drets fonamentals.