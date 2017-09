Brussel·les proposa acollir 50.000 refugiats en els propers dos anys

La Comissió Europea (CE) va proposar ahir mesures per incentivar la «immigració legal» a la Unió Europea (UE), a través de l'acollida d'almenys 50.000 refugiats en els propers dos anys i de l'impuls de les devolucions dels immigrants que no tenen dret a sol·licitar asil. L'Executiu comunitari, que va examinar ahir els progressos en l'agenda europea d'immigració, va plantejar així mateix la posada en marxa de projectes pilot per fomentar l'arribada en territori comunitari d'immigrants la contractació pugui interessar als estats membres.