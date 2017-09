Els cadàvers de la parella de Susqueda presenten signes clars de violència

Els dos cadàvers trobats aquest dimarts al pantà de Susqueda, on es buscava els dos joves desapareguts el 24 d'agost passat, estaven despullats i presenten signes clars de violència, segons fonts de la investigació, pendents que les autòpsies en confirmin la identitat.

A més, el que correspon a un home portava una motxilla carregada de pedres, cosa que augmentaria els indicis que es tracta d'un doble crim.

Els investigadors treballen com si es tractés d'un homicidi, extrem que hauran de confirmar les autòpsies, programades finalment per a demà, i que es realitzaran no sense dificultat davant el mal estat dels cadàvers, que han estat més d'un mes sota l'aigua. L'inspector Jordi Domènech, al capdavant de l'àrea de desapareguts dels Mossos d'Esquadra, ja va confirmar dimarts sobre l'escenari que tot apunta que els cossos corresponen al de Marc H.L., de 23 anys i veí d'Arenys de Munt (Maresme), i Paula M.P., de 21 anys i veïna de Cabrils (Maresme).

Amb tot, la identitat encara no és oficial, ja que fins ara ha resultat impossible disposar de les empremtes dactilars perquè els cadàvers han estat més d'un mes submergits, per la qual cosa és possible que s'opti per altres vies com anàlisis de les dentadures o una prova d'ADN. El cos que suposadament correspon a Marc H.L., a més de carregar la motxilla plena de pedres, presenta diverses ferides al tòrax i a les mans. Inicialment, els investigadors van pensar que aquestes agressions s'havien realitzat amb un ganivet, però hauran d'esperar el resultat de l'autòpsia per confirmar-ho.

La policia creu que es va fer servir més d'un tipus d'arma per atacar la parella i que almenys són dos els criminals que van posar fi a les seves vides i que van intentar que els cadàvers desapareguessin sota l'aigua del pantà.

El cos que suposadament cor-respon a Paula M.P., que també va aparèixer nu i amb signes evidents de violència, estava sobre una de les parets de l'embassament, cosa que porta els investigadors a sospitar que a la jove també li van posar una motxilla amb pedres, però que se li va deixar anar.

Aquesta circumstància va provocar segurament que el seu cadàver pugés abans a la superfície i que, en baixar diversos metres el nivell de l'aigua al final de l'estiu, quedés a l'exterior sobre un dels límits del pantà. El relat coincideix també amb el fet que el seu cos sigui el que es troba en pitjor estat, ja que va quedar exposat al sol i a altres inclemències meteorològiques. Els agents responsables del cas han localitzat una espècie de forat al cadàver de la jove que, a falta de les respostes que ofereixi l'autòpsia, podrien correspondre a un cop amb algun objecte contundent, una arma blanca o, fins i tot, una de foc.

Ara, els investigadors intenten localitzar la roba que portaven les víctimes i les armes amb les quals es van cometre els crims per disposar de noves dades que permetin trobar els assassins.

Els dos joves estaven de vacances en el moment de la desaparició i tenien previst visitar Tamariu, a Palafrugell, i el Montseny, així com realitzar una excursió en un caiac, propietat de Marc H.L., pel pantà de Susqueda. L'embarcació també es va trobar a l'aigua mig desinflada, igual que el cotxe en què viatjaven, després que se'ls hagués vist per última vegada en un restaurant pròxim després d'una extracció d'un caixer automàtic de la Cellera de Ter.

La zona on suposadament va tenir lloc el doble crim és de bosc tancat i de tant en tant escenari de festes nocturnes que han generat molèsties als veïns.