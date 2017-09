Comença la reunió de la Junta de Seguretat sense la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional

La Junta de Seguretat de Catalunya ha començat poc després de les 12 del migdia la reunió convocada al Palau Reial de Pedralbes, per tractar de la coordinació policial en motiu del referèndum independentista. La reunió, convocada aquest mateix dimecres d'urgència per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha comptat amb la presència ni del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ni amb els màxims comandaments de la policia espanyola ni la Guàrdia Civil a Catalunya.

El ministre Zoido no ha acudit a la cita perquè a la mateixa hora celebrava a Badajoz els actes centrals del Dia de la Policia espanyola, juntament amb el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Però es desconeixen els motius de l'absència del cap superior de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote, i del general en cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, que sí van assistir a la reunió de la Junta de Seguretat del passat 10 de juliol. Sí que hi era qui ha estat designat per la fiscalia com a coordinador de les forces policials, Diego Pérez de los Cobos, el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

Per part de la Generalitat, a banda del president Puigdemont, hi ha assistit el conseller d'Interior, Joaquim Forn, el secretari general d'Interior, Cèsar Puig, el director general de la Policia, Pere Soler, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.