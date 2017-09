Comín assumeix la responsabilitat dels centres sanitaris pel referèndum

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha assumit la presidència de tots els consorcis i entitats públiques del sector sanitari pocs dies abans de l'1-O. Segons van explicar fonts del departament de Salut, la mesura es pren per garantir el dret de vot dels treballadors sanitaris aquell dia i no té a veure amb el fet que alguns centres d'assistència primària (CAP) siguin centres de votació el dia del referèndum. Comín ha assumit la presidència de 29 consorcis o entitats públiques, entre les quals també hi ha l'Institut Català de la Salut (ICS), el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Banc de Sang i Teixits.

Segons fonts de Salut, l'objectiu d'aquesta mesura passa perquè Comín sigui l'últim responsable dels permisos que es donin al personal sanitari que aquell dia hagi de treballar per poder anar a votar. El relleu al capdavant dels consorcis i les entitats es va fer efectiu fa dos o tres dies.

Una de les entitats afectades, per exemple, és el Consorci Sanitari de Terrassa. Amb la resolució signada el 22 de setembre, Comín passa a ser nomenat president del consell rector, i substitueix cinc membres representants de la Generalitat, Manuel Balcells, Concepció Cabanes, Modest Custodio, Lluís Franch i Pilar Magrinyà. Entre els nous membres designats destaca el director del CatSalut, David Elvira, i el subdirector, Josep Maria Argimon. És un pas similar al que va fer la consellera d'Ense-nyament, Clara Ponsatí, que es va posar al davant del Consorci d'Educació de Barcelona quan faltava poc per a la celebració del referèndum i en ple debat dels locals on es podria votar a Barcelona.