Corbyn demana als conservadors que els laboristes gestionin el Brexit

El líder laborista, Jeremy Corbyn, va instar ahir l'Executiu conservador de Theresa May perquè, «pel bé del país», «deixi pas» al govern al seu partit per negociar el Brexit, en la clausura del seu congrés anual a Brighton. Allà, el polític va emfatitzar que la seva formació està «preparada per governar» i va lamentar la gestió del gabinet de May sobre la sortida de la Unió Europea (UE).