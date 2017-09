Detenen un espanyol a Bèlgica acusat de liderar una cèl·lula d'EI

Les forces de seguretat van detenir ahir a Zaventem (Bèlgica) un home de 26 anys, de nacionalitat espanyola i ascendència marroquina, per presumpta integració a Estat Islàmic, per a la qual captava i adoctrinava nous membres, segons va informar el ministeri de l'interior. El detingut, segons la investigació, era l'última baula de la denominada «branca belga», una cèl·lula encarregada d'ampliar i enfortir una xarxa internacional de reclutament de nous adeptes per al terrorisme gihadista. El presumpte terrorista liderava una cèl·lula que, després de dos intents fallits de viatjar a Síria i l'Iraq, s'havia centrat en accions terroristes a Europa, en particular a Bèlgica.