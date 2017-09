El fiscal ordena a les policies locals impedir treure les urnes dels ajuntaments

La Fiscalia Superior de Catalunya va ordenar a les policies locals prendre les «mesures oportunes» per impedir que el material electoral de l'Estat guardat als ajuntaments, com urnes, pugui ser usat l'1-O. En dues instruccions, el fiscal obliga a més les policies locals, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a col·laborar amb els Mossos si se'ls sol·licita, per precintar els centres de votació de l'1-O. El fiscal recorda que hi ha un «dipòsit de material electoral propietat de l'Administració General de l'Estat confiat als ajuntaments».