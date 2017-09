Els Mossos prioritzaran salvaguardar la «convivència ciutadana» abans que les ordres judicials

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha assegurat aquest dijous al migdia que aquest proper cap de setmana els Mossos d'Esquadra prioritzaran "salvaguardar el bé superior de la convivència ciutadana" per sobre dels mandats de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Per la seva banda, el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha reiterat diverses vegades que el triple objectiu és "complir la legalitat, defensar l'estat de dret i mantenir la convivència pacífica". Per això, ha instat la ciutadania catalana a "celebrar" de la manera que vulgui les seves reivindicacions, "menys fent una cosa que ha estat declarada il·legal".

Després de la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, Forn ha comparegut per explicar que la trobada ha servit per "refermar les competències i el paper dels Mossos en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic, com marca la llei". "Hem tingut la sensació que el govern espanyol oblida el paper que tenen els Mossos per llei, i hem mostrat el desacord per alguns mecanismes de coordinació que s'han volgut imposar per la fiscalia o altres instàncies", ha començat dient. De fet, s'ha queixat que l'estat hagi desplegat uns 10.000 efectius policials extres a Catalunya. "Tenim suficients efectius per poder treballar i afrontar la jornada", ha assegurat.

Acte seguit ha recordat els tres principis que marquen les actuacions dels Mossos: oportunitat, congruència i proporcionalitat. "Les funcions de policia judicial ens comporten determinades obligacions, no obviem el que ha dictat una magistrada, és una evidència" i "és important el compliment de la llei i les decisions judicials", ha admès, però a continuació ha afegit que "hi ha un bé superior que és la convivència ciutadana". En aquest sentit, ha demanat que la jornada de diumenge es pugui celebrar amb "normalitat", una jornada en la qual preveu que milers de ciutadans surtin al carrer, vulguin exercir el vot, manifestar-se, mostrar la voluntat política pel dret a decidir".

En aquest sentit, ha dit que la reunió ha servit per intentar rebaixar tensions, i "traslladar a la ciutadania un missatge de normalitat, més enllà de discrepàncies polítiques importants". "Busquem una sortida pacífica per a l'expressió de totes les voluntats polítiques, la del govern de l'estat i la de la Generalitat", ha afegit.

Preguntat per l'actitud concreta dels Mossos davant de la presència massiva de ciutadans en un col·legi electoral, ha dit que en cada cas es decidirà com s'actua. En aquest sentit, ha remarcat el "canvi sensible" entre la interlocutòria del TSJC i les últimes instruccions de la fiscalia, que "eren de dubtosa legalitat i s'excedien de les seves funcions", destacant que la magistrada no ordena cap perímetre al voltant de les escoles, "cosa mai vista", ni que s'actuï policialment a la via pública. Per això, ha apel·lat a la imaginació i la intel·ligència per actuar en cada cas, tant des del Govern com des de la ciutadania, i s'ha "conjurat per evitar una situació de tensió i violència". "Si hi ha milers de persones en actitud pacífica, no hi hauria d'haver cap problema", ha reblat.

En tot cas, ha dit que no posaran la policia "contra les cordes" ni "al centre del debat", però el Govern no aturarà la convocatòria del referèndum. "Els Mossos gaudeixen d'un gran suport social, i hi ha gent interessada en un cert desgast", ha lamentat.



Pérez de los Cobos seguirà coordinant



Per la seva banda, Nieto ha remarcat que Diego Pérez de los Cobos, considerat el número 3 del Ministeri de l'Interior, seguirà sent la persona que coordini l'actuació dels tres cossos policials, ara sota "mandat judicial", després que aquest dimecres la magistrada del TSJC assumís la direcció de l'operatiu.

Nieto ha volgut tranquil·litzar la ciutadania catalana, assegurant que diumenge "no es pretén limitar la llibertat d'expressió, que qualsevol persona exterioritzi un sentiment, ho protegim i és legítim". Però acte seguit, ha recordat que "el que es vol fer és un acte declarat il·legal pel Tribunal Constitucional i l'autoritat judicial demana que s'eviti; s'actuarà amb absoluta determinació". Així, ha remarcat que es vol mantenir "la plena vigència de l'estat de dret en aquesta terra en les mateixes condicions que a la resta d'Espanya".

En tot cas, Nieto espera que els Mossos treballin en la mateixa direcció que la Guàrdia Civil i la policia espanyola, però no vol que cap cos policial tingui un paper protagonista. "És un dia de festivitat i celebració, no pot ser d'altra manera, i hem d'aconseguir que les coses es desenvolupin amb pau i tranquil·litat, respectant la llei i l'estat de dret", ha explicat. Com a exemple de celebració ha dit que la gent pot fer un "pic-nic" o una "manifestació", com s'han fet altres vegades a Catalunya sense problemes. "Hi ha moltes maneres d'exterioritzar sentiments, però no ha de ser violenta", ha afegit. De fet, ha dit que els cossos policials espanyols treballaran per mantenir la convivència pacífica, "però encara ho farà més el poble català". Malgrat això, ha dit que "hi ha gent que només vol celebrar –la festivitat„ d'una manera, que a més és il·legal".

Els representants de l'estat també han instat Puigdemont a desconvocar el referèndum, però la resposta del president ha estat negativa. D'altra banda, Nieto ha criticat un cop més la manera com s'ha convocat la reunió de la Junta de Seguretat, que ha dit que "mai" s'havia convocat sense acordar prèviament l'ordre del dia i la data. A més, ha recordat que la Junta de Seguretat no té competències per coordinar operatius policials concrets, sinó per marcar polítiques de seguretat, i per això no s'ha avançat res respecte l'operatiu del cap de setmana. En tot cas, serà la magistrada instructora del TSJC, Mercedes Armas, qui convoqui en breu els comandaments policials per concretar més cada actuació policial.