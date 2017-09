L'AMPA de l'escola Bages convoca les famílies a quedar-se al centre des de divendres fins l'1-O

L'Associació de Mares i Pares (AMPA) de l'escola Bages de Manresa, centre que ha de ser un dels col·legis electorals per al referèndum aquest proper diumenge 1 d'octubre, ha organitzat activitats permanents dins de l'escola des de divendres, just quan acabin les classes, fins dissabte a la nit, quan es convoca a les famílies a quedar-se a dormir al col·legi.

D'aquesta manera, l'AMPA de l'escola pretén protegir la celebració del referèndum d'autodeterminació a l'escola manresana davant el risc que la policia precinti, seguint les ordres de la fiscalia, el col·legi.

La convocatòria de l'AMPA de l'escola Bages no fa cap esment al referèndum, sinó que bateja l'acte com a "Festa d'inici de curs". Les activitats arrencaran tan bon punt acabin les classes el divendres a la tarda, amb inflables al pati, música i jocs a la pista de l'escola. A les 7 tindrà lloc un sopar en el qual tothom es portarà el menjar de casa; després hi haurà sessió de cinema; i bivac per a tots aquells que es quedin a dormir.

Per l'endemà dissabte, l'AMPA ha preparat per a tot el dia pati obert amb activitats com jocs de taula, escacs, tennis taula, etc. A les 11 del matí hi haurà un partit de futbol entre pares i mares contra fills i filles; a les 2 paella o fideuà gratuïta per a tothom. A la tarda, partit de bàsquet, karaoke al gimnàs; i a les 7 sopar. La jornada tornarà a acabar amb cinema i bivac.