L'eurodiputada que denuncia «excursions» de menors a favor de l'1-O a Manresa no aclareix d'on ha tret la informació

L'eurodiputada Beatriz Becerra, exmembre d'UPyD i actualment a l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa, que ha denunciat que l'institut Lluís de Peguera organitza excursions perquè els estudiants vagin a manifestacions independentistes, ha declarat a Regió7 que li van fer arribar aquesta informació, però malgrat la insistència del diari no ha concretat ni quines dades té sobre això ni en què basa la seva acusasió. A partir d'aquí ha fet arribar tres preguntes a la Comissió Europea sobre l'ús de menors en política. En l'exposició de les preguntes és quan cita el Peguera i un institut d'Olot. Becerra va explicar ahir des del seu despatx del Parlament Europeu a Estrasburg que el principal problema és l'adoctrinament que creu que hi ha al sistema educatiu català. «És un procés d'anys durant els quals s'ha acceptat el relat de la separació, de la discriminació i de l'odi cap al diferent».