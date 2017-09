L'examen forense apunta a un doble homicidi al pantà de Susqueda

Els cadàvers localitzats aquest dimarts al pantà de Susqueda encara no se sap oficialment si corresponen als dos joves del Maresme que havien desaparegut a finals d'agost. Avui està previst que se'ls practiqui l'autòpsia per part dels forenses de l'Institut de Medicina Legal de Girona i com van poder certificar, els dos cossos trobats van ser víctimes d'una mort violenta i per tant, s'està davant d'un doble homicidi.

Tot apunta que es tracta d'ells, però no els han pogut prendre les empremtes pel mal estat dels cossos ni tampoc tenen cap tatuatge o marca que permeti identificar-los oficialment. Si finalment no poden confirmar la identitat per les empremtes dactilars, recorreran a l'ADN o a la identificació odontològica. El titular del jutjat número 2 de Santa Coloma de Farners va decretar aquest dimarts secret de sumari pel cas.



Troben més pedres

El cos del noi va aparèixer surant al primer entrant d'aigua que hi ha a la dreta de la presa del pantà. Uns metres més enllà, van trobar la dona, en una de les parets rocoses, ja fora de l'aigua. Es tracta d'una zona de molt difícil accés i, de fet, la comitiva judicial hi va arribar creuant el pantà en barca.

Tots dos estaven despullats i cap estava lligat. Ell duia una motxilla amb pedres a l'esquena que els investigadors sospiten que l'hi van posar per intentar que el cos no surés. Ella no en portava, però no es descarta que la perdés dins l'aigua.

El tema de les pedres és un mètode recurrrent en aquest cas si es confirma oficialment que són els dos joves del Maresme, tal i com tot apunta. S'hauria emprat, cal recordar, per tractar d'enfonsar el caiac de la parella i també va utilitzar-se amb el vehicle dels joves submergit a dins del pantà, el qual va acabar a dins no pas per accident, tal com va assegurar el titular del Ddepartament d'Interior, Joaquim Forn, després de la seva darrera aparició.

Segons han pogut determinar els forenses a primera vista, la noia té una gran ferida a la zona del cap i ell diverses al tòrax. D'entrada, semblava que la d'ella estava causada amb un objecte contundent i les de l'home amb arma blanca. Ara, però, faran proves complementàries per determinar si es van fer amb arma blanca, objecte contundent o, inclús, una arma de foc.

Qui va perpetrar aquest assassinat és el que ara els Mossos d'Esquadra tenen entre de les seves mans. Tot apunta, i es manté com a principal hipòtesi, que els dos joves es van trobar amb qui no devien aquell 24 d'agost al pantà de Susqueda. Un desconegut o desconeguts i la història va acabar de forma tràgica. Cal recordar que els dos cossos van aparèixer en aigües del pantà, a prop de la riera de Sallent.

Cal destacar que els últims dies i mentre s'ha fet la recerca, els agents han interrogat gent que viu a l'entorn i també se sap que la zona és freqüentada per pescadors furtius, entre altres. Per ara, no hi ha pistes de qui pot haver al darrere d'aquest crim.

D'aquests interrogatoris se n'ha desprès que es van sentir forts crits i també, alguna persona que viu a la zona va dir, segons va recollir La Vanguàrdia, que havia sentit trets la nit de la desaparició dels nois dels Maresme.



La darrera aparició

Els dos joves desapareguts segons la gent que els coneixia i tal com va certificar l'empleada del bar La Parada del Pasteral, estaven feliços i el dia dels fets, al matí i, van anar a treure diners en un caixer de la Cellera de Ter i després van anar a prendre quelcom al bar. Després d'això no se'n sap res més i de fet, els telèfons mòbils tampoc han aparegut i el senyal dels mòbils dels joves es perd aquell mateix matí.

La troballa de la parella la va fer dimarts la Unitat Aquàtica dels Mossos, que estava fent recerca dels dos joves de forma intermitent després que es deixés de fer de forma activa sobre el terreny el dia 3 de setembre per part dels Bombers.