L'EXPERT RESPON

De la lectura de la interlocutòria que ha dictat la magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se'n desprenen tres coses. En primer lloc, que el TSJC és el qui té la investigació de la querella que va presentar la Fiscalia el 8 de setembre. La magistrada del TSJC és qui té la competència per investigar si existeix un delicte. A part d'investigar, ella ha d'acordar mesures per evitar que es pugui produir un possible delicte que s'ha denunciat. Per aquest motiu, ha ordenat que es tanquin els edificis públics on se sàpiga que hi haurà col·legi electoral, i si en l'edifici públic es presta algun servei, només es tancarà l'estança que serveix de col·legi electoral, i es mantindrà la resta de serveis oberts. En segon lloc, ha dit que els cossos de seguretat han d'actuar conjuntament, però que hauran d'actuar de forma coordinada seguint instruccions dels cossos de seguretat estatals. Cal dir que, en aquest cas, hi ha hagut una invasió de competències de l'estat, perquè els Mossos d'Esquadra tenen encomanades les funcions d'ordre, i amb el desembarcament de la Guàrdia Civil, a la pràctica han usurpat funcions estatutàries.

Finalment, també ha recordat a la Fiscalia que està actuant il·legalment, ja que quan van presentar i admetre a tràmit la querella el 8 de setembre, la Fiscalia no podia donar ordres directes als cossos de seguretat. Quan hi ha un procediment obert, el fiscal ho ha de demanar a la magistrada i aquesta ha d'acordar-ho, si ho creu necessari.

La Fiscalia és un òrgan jeràrquic on el fiscal general de l'Estat, nomenat a proposta del Govern espanyol, dirigeix l'organisme.

La magistratura és un òrgan independent, on cada jutge interpreta el dret, oferint un sistema de més garanties. Però no hem d'esperar grans canvis en les decisions que es produeixin. Ni en les decisions, ni en l'idioma en què es prenen, ja que les instruccions de la Fiscalia de Catalunya eren en castellà, i la interlocutòria que he llegit de la magistrada del TSJ de Catalunya segueix estant redactada en castellà.