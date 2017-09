Milers d'universitaris es manifesten a Barcelona en defensa de l'1-O

Milers d'estudiants de totes les edats s'han congregat aquest migdia a la plaça Universitat per començar la marxa fins a la plaça dels Països Catalans i defensar el referèndum de l'1-O i els drets i les llibertats fonamentals. Amb els lemes 'Buidem les aules, defensem el referèndum' i 'Que no ens suspenguin la democràcia', la marxa ha estat convocada per Universitats per la República i hi han donat suport el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) i el Sindicat d'Estudiants. La manifestació es fa en el marc de les jornades de vaga que a secundària ja va començar aquest dimecres, i que a les universitats té lloc aquest dijous i divendres.

Està previst que la protesta comenci a la plaça Universitat, segueixi per Gran Via fins a la plaça d'Espanya i acabi a la plaça dels Països Catalans, davant de l'Estació de Sants.

Per participar a la manifestació han arribat autocars procedents de les comarques gironines, mentre que a Tarragona es va fer una manifestació a la ciutat i a Lleida se'n va fer una aquest dimecres.