Les paperetes de l'1-O apareixen a l'acte central del sí d'ERC a Manresa

Finalment van aparèixer les famoses paperetes de l'1-O. Al final de l'acte central pel sí d'Esquerra a la plaça Sant Domènec de Manresa es va anunciar de sorpresa que hi havia butlletes oficials del referèndum a les carpes d'ERC i la JERC, a la mateixa plaça. Una allau de gent s'hi va llançar per aconseguir-ne alguna i en pocs minuts es van quedar sense. Se'n van repartir un miler.

Va ser el colofó de l'acte de campanya que va començar amb una certa decepció per als assistents quan es va anunciar que la secretària general de la formació, Marta Rovira, no hi seria present tal com era previst.

«Vivim moments d'excepcionalitat. Hem d'excusar Marta Rovira per temes que tots podeu comprendre», va anunciar d'entrada l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, donant a entendre que la dirigent republicana tenia afers importants a tractar.

En un escenari auster, amb un faristol, palets reconvertits en tamborets i un cartell on es podia triar entre Rajoy o República, van participar a l'acte Hernández en nom dels alcaldes d'ERC; la directora general de Joventut, Marta Vilalta; la diputada santvicentina Adriana Delgado; la senadora sallentina Mireia Cortès i la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa.

Als parlaments, interromputs per aplaudiments i per crits de «votarem», van coincidir a afirmar que caldrà fermesa i serenitat els quatre dies que falten fins diumenge, i van apel·lar a la «força de la gent» i a la «dignitat» per culminar amb èxit el procés.

«Hem passat de la revolució dels somriures a la revolució de la dignitat», va dir Vilalta. Delgado va assegurar que la situació va més enllà de la defensa de la independència sinó que «també defensem la democràcia, les nostres institucions i representants». Cortès va manifestar que quan els ciutadans «han d'estar al servei de la llei és que aquesta no val i se n'han de fer de noves».

La consellera Bassa va tancar l'acte en una plaça Sant Domènec plena de gom a gom. Va prometre que diumenge es votarà, i va admetre que el Govern ha hagut d'anar canviant de plans, «però en tenim des de la A a la Z». Va assegurar que a cada acte de «repressió» de l'estat, el Govern català ha respost amb una solució. També va dir que el referèndum de l'1-O significa «defensar la dignitat individual per poder defensar la col·lectiva com a país». Va ser Bassa qui va anunciar, al final, que havien aparegut les paperetes.