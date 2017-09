Referèndum 1-O: Puigdemont anuncia a través de Twitter una aplicació per saber on anar a votar

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dimecres a través de Twitter una aplicació que permet saber on cal anar a votar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Puigdemont ha piulat: "Vols saber on has d'anar a votar? Baixa't l'app #1Oct (per Android) i actualitza-la cada dia per rebre novetats". Acompanya la piulada d'una captura de pantalla de l'aplicació a la botiga virtual Google Play. De moment l'aplicació només està disponible per al sistema operatiu Android.