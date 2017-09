Sanitat confirma que hi ha 147 intoxicats per la tonyina adulterada

El ministeri de Sanitat va confirmar ahir la intoxicació des de començament d'any de 154 persones a Espanya i en altres països europeus per consumir tonyina espanyola en males condicions i que almenys 105 casos estan relacionats amb productes de la marca Almeria Garciden. L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició va informar que el 2017 ha gestionat 15 alertes per presència d'altes concentracions d'histamina a la tonyina. Les altes concentracions d'histamina en la to-nyina, i altres peixos com el verat, es produeix per males condicions de conservació dels peixos.