El Teatre Municipal de Berga esdevé un clam per a la mobilització de la ciutadania l'1-O

Amb prop de 700 persones dempeus cantant Els segadors i amb crits de «votarem !» i entusiastes aplaudiments. Així es va acabar el míting de final de campanya de la Plataforma del Berguedà pel Sí –entitat integrada per diferents partits polítics i entitats–que va tenir lloc, ahir a la tarda, vespre, al Teatre Municipal de la capital berguedana. Va ser un acte amb un comú denominador clar en les intervencions dels 6 ponents que hi van participar: una crida a la mobilització massiva i pacífica de la ciutadania per defensar als carrers i exercir a peu d'urnes el dret a votar aquest diumenge en el referèndum d'autodeterminació convocat pel Govern català.

L'acte final de campanya del Berguedà pel Sí va tenir lloc al Teatre Municipal, el local amb més capacitat de la ciutat. I es va omplir la platea i bona part de l'amfiteatre. L'auditori estava format per ciutadans a títol individual, representants d'entitats, artistes i també diferents alcaldes i càrrecs berguedans, així com exrepresentants polítics de diferents partits. Una amalgama que poques vegades es pot veure en un acte polític a la capital berguedana.

No hi van faltar els aplaudiments en les diferents intervencions que es van sentir al llarg de més d'una hora i mitja. Segurament els més enardits van ser per a l'alcaldessa Montse Venturós, que amb la seva oratòria directa i abrandada va tenir-hi un protagonisme destacat. «La lluita del nostre poble és una llarga lluita, com la del poble irlandès. Els republicans irlandesos tenen una consigna que és: el nostre dia arribarà. El nostre arriba aquest proper 1 d'octubre. Sabem que alguns intentaran reconduir les nostres mobilitzacions cap a una protesta per simplement fer fora el PP de les institucions. I no és només el PP: és l'estat, són els jutges, són els fiscals, és l'Ibex-35, és la patronal, és la Conferència Episcopal espanyola, és el PSOE, és la premsa inflada de subvencions fins a rebentar! Caspa, caspa i més caspa!», va etzibar la dirigent berguedana enmig de crits d'aprovació i aplaudiments de l'auditori. Per a l'alcaldessa berguedana «la solució passa per aposar fi al règim del 78, ser sobirans i exercir el dret a l'autodeterminació, un dret inalienable, irrenunciable». I va fer una crida a la mobilització ciutadana per a la defensa de les urnes aquest diumenge «quan direm que sí a la independència del país, a una nova forma d'organització lluny de les urpes d'un estat demofòbic».

L'excepcional situació política que viu al país va fer que ahir no pogués ser a Berga el conseller de Justícia Carles Mundó com s'havia anunciat. Però hi van ser els diputats i alcaldes de Solsona, David Rodríguez, que ha d'anar a declarar avui, dijous. I el de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que ahir mateix es va negar a declarar davant del fiscal.

L'alcalde solsoní va defensar la legalitat del referèndum convocat pel Govern per a l'1-O. «És un referèndum legal aprovat pel Parlament català». Per contra, va assegurar, l'estat espanyol «comet il·legalitats com citar alcaldes a declarar sense haver comès cap delicte» i va denunciar que el govern del PP «volen fer l'estratègia de la por». El dirigent solsoní va assegurar que el dia 1 d'octubre «hem d'anar tots a votar per la causa de la llibertat. El que passarà a Catalunya serà una lliçó per al món».

Per la seva banda, Albert Batalla va assegurar que «el que es votarà l'1 d'octubre és essencial per al futur de Catalunya, per donar una resposta democràtica als atacs indignes i impúdics que l'estat espanyol està fent contra el nostre país».

A més dels oradors esmentats també hi van intervenir el diputat Antoni Castellà, Sergi Rovira, d'Òmnium Cultural, i Pere Pugès, un dels cofundadors de l'ANC. L'acte va incloure l'actuació dels Trumlaires amb cançons a favor de la independència.