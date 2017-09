Referèndum 1 d'octubre: Alerten que participar en una mesa pot suposar una multa de fins a 300.000 €

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha advertit avui que qui participin diumenge en les meses del referèndum que pretenen celebrar els independentistes catalans podrien incórrer en una infracció de la normativa existent en aquest àmbit sancionada amb fins a 300.000 euros.

Aquesta agència explica en un comunicat que llança aquesta advertència després de les consultes rebudes per part de ciutadans sobre la seva designació com a membres de les meses de l'1-O i per la possibilitat que els integrants d'aquestes meses tractessin i cedissin dades del cens electoral català.

Subratlla al respecte que la llei del referèndum va ser suspesa pel Tribunal Constitucional i que els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya van renunciar als seus càrrecs "deixant prèviament sense efecte les resolucions i els acords adoptats".

D'aquesta manera, explica una nota de l'Agència de Protecció de Dades, les meses electorals no han arribat a formar-se vàlidament atès que, o bé la seva formació ha quedat revocada, com expressament van comunicar al TC els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya, o bé s'haurien format de manera irregular sense l'obligatòria supervisió de la citada Sindicatura a haver renunciat tots els seus membres als seus càrrecs.

"Si en la votació prevista per a l'1 d'octubre es facilita als membres de les meses electorals una còpia del denominat cens electoral català, els integrants de les mateixes -en tractar-se d'òrgans que no van arribar a tenir existència legal abans de la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional- no podrien tractar aquestes dades com a membres d'un òrgan electoral", subratlla l'AEPD.

Tampoc ho poden fer, afegeix, com a persones físiques que estiguessin desenvolupant competències pròpies de la Generalitat atès que l'Alt Tribunal ha declarat que aquesta última no té competències per a la convocatòria de referèndums.

En conseqüència, assenyala que l'ús per part d'aquestes persones del denominat cens, encara que es lliurés en format paper, s'estaria portant a terme a títol particular.

D'aquesta manera, explica, estarien realitzant, en el seu propi nom, diversos tractaments de dades sense comptar amb legitimació per a això, afectant més de 5,5 milions de persones, segons el cens electoral del 2015.

Aquests tractaments consistirien en, d'una banda, assenyalar, en el seu cas, qui haurien dipositat la seva papereta i qui no haurien participat en la votació, i, per una altra, en el trasllat a un tercer, al final de la jornada, de la llista individualitzada de les persones que han votat i de les que no ho han fet.

"El tractament i la cessió de dades sense consentiment suposen una vulneració dels articles 6 i 11 de la Llei de Protecció de Dades (LOPD). En el cas que es produïssin aquestes infraccions -recorda-, els membres de les meses podrien ser sancionats, per cadascuna d'elles -tipificades en les lletres b) i k) de l'article 44.3 de la LOPD. amb multes de 40.001 a 300.000 euros, segons l'article 45.2 de la LOPD".