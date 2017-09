La Catalunya Central tindrà 287 col·legis electorals habilitats per al referèndum

El govern ha cridat a votar 5.344.358 catalans a votar en el referèndum en algun dels 2.315 col·legis electorals que obriran portes per acollir la consulta d´autodeterminació de Catalunya. Així ho han explicat aquest divendres al migdia el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller d´Exteriors Raül Romeva i el conseller de la Presidència Jordi Turull.



Tots tres han comparegut aquest divendres al migdia en una roda de premsa en la que han donat a conèixer les informacions més rellevants al voltant de la consulta de diumenge.



Els electors tindran entre les 9h del matí i les 20h per poder emetre el seu vot en algun dels més de 2.300 punts de votació que han estat habilitats. D´aquests, 207 estaran ubicats a la ciutat de Barcelona i 824 més a la resta de la vegueria de la capital. 287, en canvi, estaran a les comarques centrals; 384 a Girona, 218 a Tarragona; 99 a les Terres de l´Ebre i 93 al Pirineu.



Durant la seva intervenció, Turull, Romeva i Junqueras també han desvetllat una de les grans incògnites de la jornada, com seran les 6.300 urnes que es faran servir en els col·legis. Per il·lustrar-ho, els tres membres del govern de Carles Puigdemont n´han mostrat un exemplar, de color marró i fetes de plàstic dur en comptes de metacrilat.