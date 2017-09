El Congrés exigeix pressupost per al pacte d'estat contra la violència de gènere

El pacte d'Estat contra la Violència de Gènere va sortir ahir del Congrés amb el vot afirmatiu de tots els partits, excepte Units Podem i EH Bildu, que es van abstenir, i amb l'exigència dels grups al govern que garanteixi el pressupost de les 213 mesures que es plantegen.

D'aquí a dos mesos, el pacte hauria d'estar ja en marxa, temps en què govern ha de traslladar el seu contingut a les comunitats autònomes, ens locals, partits, administració de Justícia, sindicats i associacions. Preveu un pressupost de 1.000 milions d'euros durant cinc anys: 100 milions per a entitats locals, 500 milions per a comunitats autònomes i 400 milions més per a competències estatals dins dels pressupostos generals de l'Estat.

El pacte ha tingut el suport al ple del Congrés dels Diputats dels vots favorables de 278 diputats i l'abstenció de 65. La sessió d'ahir va tenir la presència de Ruth Ortiz, la dona de Còrdova els fills de la qual van ser assassinats pel seu exmarit, José Bretón, i d'altres víctimes i dones d'associacions feministes, convidades pel grup socialista. El PSOE ha aconseguit consensuar amb els grups la reforma de la llei integral perquè les mares de fills assassinats per les seves parelles siguin considerades víctimes de violència masclista. A Ortiz s'hi van dirigir alguns dels diputats que van intervenir en la sessió i fins i tot ho va fer la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, que va qualificar el dia d'ahir d'«històric».

«Ruth, et vull dir que el govern no dimitirà en la lluita contra la violència de gènere; és el nostre compromís i una qüestió d'Estat; per totes les Ruth d'Espanya, lluitarem contra aquesta xacra», va dir la ministra, dirigint-se a ella.

Ortiz va reconèixer sentir-se orgullosa per haver aconseguit unir els grups sobre aquesta mesura i va considerar el pacte com «un pas endavant, que haurà d'anar millorant». En el debat, es va instar insistentment a la unanimitat, perquè es va considerar el pacte històric i útil en la lluita contra la violència de gènere, tot i que Units Podem va decidir mantenir l'abstenció per ser «insuficient» i no estar garantides pressupostàriament les mesures.

Altres grups, com el PSOE, Ciutadans i Grup Mixt també van reclamar al govern que disposi les partides necessàries perquè puguin aplicar totes les mesures.

La diputada socialista Ángeles Álvarez va recordar a l'Executiu que per desenvolupar-les «no cap una gestió relaxada, ni retallades de fons», i va proposar habilitar un crèdit extraordinari no inferior a una cinquena part del pressupost dels mil milions previstos per a cinc anys, si els pressupostos per a l'any que ve es prorroguen.

Álvarez va apel·lar Podem per actuar amb responsabilitat a l'hora de votar perquè «la unitat no permet desercions per càlculs polítics» i «tot el que hi ha [en el pacte] és útil per al conjunt de dones».

Sofía Fernández, una de les portaveus d'Units Podem, va justificar l'abstenció del seu grup perquè el pacte «és de mínims, no és feminista i no soluciona el problema».