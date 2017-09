EN DIRECTE | Última hora del referèndum de Catalunya

Un total de 5.344.358 catalans estan cridats a votar en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya convocat pel Govern de la Generalitat aquest diumenge, 1 d'octubre. La cita, declarada il·legal pel Tribunal Constitucional, es preveu que esdevingui una mobilització multitudinària, tot i la incertesa de què passarà i que Regió7 et narrarà en directe.

El Govern ha xifrat en 2.315 els col·legis electorals que obriran portes per acollir la consulta d'autodeterminació de Catalunya. Així ho han explicat Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat; Raül Romeva, conseller d'Exteriors Raül Romeva; i Jordi Turull, conseller de la Presidència.

Quan comença la votació?



Els col·legis electorals, que el TSJC ha ordenat precintar des de divendres a la tarda i fins diumenge a nit, son en gran part els mateixos edificis que alberguen col·legis electorals en eleccions convencionals. Si el pla del Govern català segueix el seu curs, s'hi podrà votar entre les 9 del matí i les 8 del vespre.

Un total de 207 col·legis electorals estaran ubicats a la ciutat de Barcelona i 824 més a la resta de la vegueria de la capital. A les Comarques Centrals n'hi haurà 287; 384 a Girona, 218 a Tarragona; 99 a les Terres de l'Ebre i 93 al Pirineu.

On votar pel referèndum de Catalunya?



Cada ciutadà, per saber on votar en el referèndum de Catalunya, disposa d'un seguit de canals informatius habilitats per la Generalitat. A més de webs, que han anat canvian't d'URL segons la fiscalia n'ordenava la seva clausura, també s'ha habilitat una aplicació per a telèfons Android i perfils de Twitter i Instagram.