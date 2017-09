Un error informàtic provoca el caos a aeroports d'arreu

Una fallada en el programa informàtic de facturació de diverses aerolínies ha causat trastorns i llargues esperes en aeroports del món, entre ells el de Heathrow, segons va confirmar ahir un portaveu de l'aeròdrom londinenc.

En un comunicat, el portaveu va explicar que «un petit nombre de companyies aèries experimenta problemes intermitents amb els seus sistemes de facturació en aeroports de tot el món, inclòs el de Heathrow». L'errada retardava el procés de facturació, de manera que es van formar llargues cues a diferents aeroports. En el cas de Heatrow, «els passatgers poden facturar normalment per als seus vols, però el procés pot tardar una mica més de temps del que és habitual», va dir un portaveu de Heathrow, principal aeroport del Regne Unit i un dels de més trànsit del món.

«Treballem estretament amb les nostres aerolínies per ajudar a resoldre l'assumpte com més aviat millor», va dir la font, que es va disculpar amb els passatgers «per les molèsties causades».

Un portaveu de l'aeroport de Gatwick, al sud de Londres, va dir per la seva part que «un parell de companyies aèries es van veure momentàniament afectades per la caiguda del sistema», però les operacions a l'aeroport «no s'han vist alterades» i «tot funciona amb normalitat». Els mitjans britànics van publicar que els problmes en aeroports de tot el món els va causar una fallada del sistema de programari Amadeus Altea, que fan servir moltes aerolínies per a la seva facturació.