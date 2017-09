L'estat restringeix l'espai aeri de Barcelona fins dilluns

El govern central ha decidit tancar l´espai aeri sobre Barcelona als helicòpters i avionetes fins dilluns per motius de seguretat. D´aquesta manera, la circulació aèria de la capital catalana quedarà restringida amb motiu de la celebració del referèndum d´autodeterminació previst per aquest proper diumenge.

De totes maneres, aquesta restricció no afecta els helicòpters dels serveis d´emergències mèdiques, segons han confirmat fonts del SEM a Regió7.

Des de Foment expliquen que es tracta d'una mesura que se sol·licita habitualment per motius de seguretat i, a Catalunya, ja s'ha aplicat diverses vegades amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. També ha estat sol·licitada per a esdeveniments multitudinaris i esportius com els campionats de Fórmula 1 o de Moto GP (entre el 2012 i el 2017), partits de Champions League al Camp Nou, el festival aeronàutic Festa al Cel o el campionat de Ral·li RACC a la província de Tarragona.