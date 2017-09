Les urnes de l'1-O: de plàstic i amb el logo de Generalitat

El Govern ha exhibit avui per primera vegada el model d'urna que vol instal·lar en els 2.315 col·legis electorals prevists per l'1 d'octubre: no són de metacrilat, com en els processos electorals habituals, sinó de plàstic blanc i amb l'emblema de la Generalitat en el centre.

L'urna, que no és totalment transparent com les tradicionals, ha estat presentada per sorpresa al final de la roda de premsa del Govern en el International Press and Broadcasting Center, habilitat a Barcelona per l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional.

Al final de la seva compareixença, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, i el conseller d'Afers exteriors, Raül Romeva, han posat per als fotògrafs al costat de la urna, de plàstic blanc, amb tapa negra i unes bridas vermelles per precintar-la.

Es desvetlla així un dels misteris del referèndum que vol celebrar el Govern malgrat la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional (TC), encara que no han aclarit com pensen distribuir les urnes en els diferents col·legis previstos.