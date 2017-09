Què passarà l'1 d'octubre a Catalunya? Regió7 t'informarà en directe

La incertesa sobre què passarà aquest diumenge, 1 d'octubre, a Catalunya, entorn el referèndum és total. Es podrà votar o no? Quins col·legis electorals obriran? Com reaccionaran les forces de seguretat? Hi haurà recompte de vots? I si n'hi ha, quina serà la reacció al resultat? Regió7 farà un gran desplegament informatiu aquest 1-0 per narrar en directe, minut a minut, tot el què passi a Catalunya, posant especial atenció a les comarques centrals.

De moment, les discrepàncies entre l'estat i la Generalitat pel paper dels Mossos en la jornada de diumenge obre el dubte principal. El TSJC demana que s'impedeixi accedir als locals que han d'acollir col·legis electorals mentre que el Govern català avisa que prioritzarà la convivència per sobre l'enfrontament. És a dir, que no es tanca la porta a que si hi ha mobilització popular, els col·legis estiguin oberts. Paral·lelament, l'executiu continua informat a través de les xarxes sobre on votar pel referèndum de Catalunya.

Hi haurà urnes l'1 d'octubre?



Quan a la infrastructura, aquest dijous, la Guàrdia Civil va requisar 2,5 milions de paperetes a Igualada. El portaveu d'ERC a l'Ajuntament d'Igualada, Josep Maria Palau, va assenyalar que les butlletes "possiblement són del Govern", però alhora va apuntar que "això tindrà un efecte nul en la convocatòria del referèndum perquè de paperetes n'hi ha a milions per tots els magatzems de tots els polígons de Catalunya i, per tant, diumenge es podrà votar amb normalitat". Dies enrere, la Guàrdia Civil va requisar prop de 10 milions de paperetes a Bigues i Riells.

A nivell internacional, les Nacions Unides han fet una crida perquè els drets fonamentals siguin respectats a Espanya durant el referèndum de l'1-O. En un comunicat emès aquest dijous des de l'Alt Comissionat dels Drets Humans, s'explica que experts en dret de l'organització han avisat les autoritats espanyoles que les mesures contra la votació "no poden interferir" amb drets fonamentals com la llibertat d'expressió, assemblea i associació i participació pública.

Què passarà si guanya el «Sí» en el referèndum?



Dirigents de la Generalitat, el darrer el conseller Raül Romeva, han promès que en cas que guanyi el 'sí en el referèndum d'aquest diumenge posaran en marxa els mecanismes recollits en la Llei de Transitorietat Jurídica i fundacional. La batejada com a "llei de desconnexió" defineix un corpus legal transitori fins a la constitució oficial d'una república catalana. En concret, aquesta llei apunta que "una vegada celebrat el referèndum i en cas de resultat favorable de l'opció independentista, la Generalitat activarà un procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, per redactar i aprovar la Constitució de la República". En 48 h, Catalunya pot esdevenir un estat independent.

En cas que l'1-O guanyi el 'no' a la independència, "l'únic escenari" que entra en els plans de Junts pel Sí i la CUP és la convocatòria d'eleccions autonòmiques a Catalunya, tal com també han concretat els propis promotors del referèndum. El mateix Puigdemont ha assegurat que caldria escoltar el poble i, si aquest no vol la independència, ell mateix "no trigaria ni 24 hores" en convocar nous comicis.