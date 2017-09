Referèndum 1 d'octubre: Trapero ordena als Mossos restringir l'ús de la força

Els Mossos d'Esquadra estan enviant des de les cinc de la tarda agents uniformats als col·legis electorals per tancar els locals, segons una ordre interna del major, Josep Lluís Trapero.



La ordre també indica que els agents han de requisar tot el material relacionat amb el referèndum que hi hagi als dirferents locals. A hores d'ara, els ciutadans intenten ocupar els diferents col·legis davant l'ofensiva dels Mossos per clausurar-los.



Segons les primeres informacions, en veure que els col·legis estan ocupats i amb activitats programades, aixequen acte del que s'hi fa i abandonen el lloc sense desallotjar-lo.





?? #Trapero també ordena impedir l'obertura de col?legis electorals, requisar paperetes i urnes i desallotjar els locals. pic.twitter.com/CFH046Z00F — Marc Jurado i Miró (@marcjurado) 29 de setembre de 2017

Agents dels Mossos d'Esquadra davant d'un col·legi electoral, Gironella. Trapero ha dictat per donar compliment a la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, en la qual també estableix que l'ús de la força policial en cas de "desobediència passiva" quedarà restringit a l'acompanyament de les persones fins a l'exterior dels locals, sense usar les porres.