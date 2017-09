Referèndum 1 d'octubre: El TSJC ordena a Google bloquejar l'aplicació per votar que va difondre Puigdemont

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat bloquejar l'aplicació amb els punts de votació del referèndum de l'1-O que dimecres passat va anunciar en el seu compte de Twitter el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En un acte, la magistrada del TSJC que investiga la querella de la Fiscalia contra el Govern pel referèndum, Mercedes Armas, acorda dirigir un manament a Google perquè elimini i bloquegi l'aplicació "onvotar1oct@gmail.com", que Puigdemont va difondre després que es tanquessin els webs sobre el referèndum per ordre judicial.

La jutge ha adoptat aquesta mesura cautelar, després de rebre un atestat de la Guàrdia Civil que l'informa de la posada en funcionament d'una aplicació descarregable per a telèfon mòbil amb informació del referèndum per localitzar els centres de votació a través del Google Maps.

L'aplicació, afegeix l'acte, és oferta per Catalonia Voting Software, per la qual cosa la magistrada ordena també a Google eliminar i bloquejar qualsevol altra aplicació vinculada a aquesta firma.

Segons l'opinió de la magistrada, l'esmentada aplicació "no és sinó una continuació dels actes" del Govern per "obstaculitzar, reiteradament" els pronunciaments del Tribunal Constitucional (TC) per evitar el referèndum i les resolucions dictades per ella mateixa.

"És clara, doncs, una vegada més, l'actitud reticent de l'Executiu a l'acatament d'allò resolt quant al bloqueig de pàgines webs amb continguts sobre el referèndum", prossegueix l'acte.

Per a la jutge del TSJC, "en aquest moment, es pretén defugir aquests bloquejos amb l'ocupació d'aplicacions informàtiques per a terminals mòbils que, igual que les pàgines web, no fan sinó promocionar i facilitar el referèndum de l'1 d'octubre".

La jutge precisa en el seu acte que "les aplicacions que puguin desenvolupar-se ulteriorment amb el mateix objectiu han de ser també suspeses del servei, en els termes que es contenen en la part dispositiva de la present resolució". EFE