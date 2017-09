Cs denuncia Ponsatí per la «utilització de nens» en l'ocupació de centres per l'1-O

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha denunciat aquest dissabte davant la Fiscalia de menors la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, per l'ocupació de centres educatius per l'1-O. Arrimadas considera que "s'estan utilitzant els nens i nenes amb intencionalitat política greu i en el marc de la confrontació ideològica". De fet, la cap de l'oposició a Catalunya assenyala Ponsatí com la "principal responsable" de les acampades de famílies en diverses escoles de Catalunya per evitar que es precintin els locals de cara al referèndum de l'1-O. Arrimadas també ha volgut lamentar que la participació o no de les famílies en aquestes activitats als centres d'ensenyament "també permet identificar la seva ideologia". "I això és un fet gravíssim. Els menors i les aules no haurien de ser objecte de cap ús partidista", ha recalcat la líder de Cs davant les portes de la Ciutat de la Justícia a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Arrimadas afirma que s'estan fent servir els nens com a "mers instruments involuntaris i innocents" per "entorpir" el tancament de col·legis ordenat primer per la Fiscalia i, després, pel TSJC. La líder de Ciutadans recorda a més que és responsabilitat dels poders públics impedir "l'adoctrinament ideològic de menors en activitats lúdiques o culturals que es facin a les escoles públiques". I afegeix que encara és més "reprovable l'ús dels menors en un context que els pugui exposar al perill físic". "I estem en un moment en el qual tant el govern d'Espanya com la Generalitat reconeixen que pot haver-hi problemes de seguretat i ordre públic en les pròximes hores", ha insistit Arrimadas. La denúncia cita l'article 39 de la Constitució espanyola, la Convenció dels drets dels Infants de l'ONU i l'article 17 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. "És evident que la senyora Ponsatí pretén que s'usin els centres educatius amb finalitats il·legals aquest cap de setmana", ha recalcat la líder de Cs.

Sobre quin serà l'escenari aquest 1 d'octubre, Arrimadas no s'ha volgut mullar i ha assegurat desconèixer què passarà. "No ho sé, ho decidiran les forces i cossos de seguretat seguint les ordres judicials, com en qualsevol democràcia", ha reflexionat en veu alta la cap de l'oposició. "El que em sembla gravíssim és que el Govern hagi dit ja que els Mossos han d'estar al seu servei i que el conseller Forn es pensi que és el xèrif de Catalunya", ha disparat Arrimadas. "Qui s'ha carregat l'autonomia de Catalunya i ha menyspreat les seves institucions és Puigdemont amb el seu cop a la democràcia", ha afegit la líder de C's. "L'1-O es tracta només d'una coartada sense garanties ni reconeixement, que posa en risc l'autonomia de Catalunya. És una excusa per a declarar la independència, que és el que Puigdemont ha volgut fer sempre", ha conclòs Arrimadas.